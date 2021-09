광주상의, 내달 11일까지 ‘광주전남 발전 프로젝트 공모전’ 연장

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주상공회의소(회장 정창선)는 ‘광주전남 발전 프로젝트 공모전’ 접수 기간을 내달 11일까지 약 2주간 연장한다고 28일 밝혔다.

지역민들의 더 많은 관심 및 참여의 기회를 제공하고, 더욱 다양한 지역경제 활성화 아이디어를 발굴하기 위한 취지다.

광주전남 발전 프로젝트 공모전은 코로나 19로 인해 지역 경제가 위축되고 있는 상황에서 급변하는 경영환경 및 산업구조에 대응하고 광주?전남지역의 획기적인 발전을 이끌 프로젝트나 아이디어를 발굴코자 기획됐다.

이번 공모전은 8월 2일부터 9주째 진행되고 있으며, 신산업 육성, SOC, 문화 및 관광 인프라 확충 등 우리 지역 현안에 대한 다양한 아이디어가 접수되고 있다.

광주?전남 지역민이면 누구나 개인 또는 팀을 구성하여 공모에 참여할 수 있으며, 공모주제는 지역발전과 지역경제 활성화를 위한 프로젝트라면 모두 신청 가능하다.

구체적으로는 ▲경제활력 회복을 위한 지역개발 프로젝트 ▲4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대를 주도할 혁신적인 프로젝트 ▲청년, 여성, 중장년, 실버세대 등의 혁신적인 고용 창출 프로젝트 ▲기존 산업 간 융복합 또는 인프라 확충 프로젝트 등과 관련된 주제들이 포함되면 된다.

아울러 공모전을 통해 발굴된 우수한 프로젝트는 차년도 광주상의 사업으로 반영하고, 각 정부 부처에 건의하거나 2022년도 대선 및 지방선거 공약과제로 제안할 예정이다.

광주상의는 내달 11일까지 우수한 프로젝트 10개를 선정해 최우수상 1명(팀) 1000만원, 우수상 3명(팀) 각각 300만원, 입상한 6명(팀)에게도 각각 100만원의 상금을 지급할 계획이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr