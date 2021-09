[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 정무창 광주광역시의원이 지난 27일 전남도에서 열린 대한민국시도의회운영위원장협의회 부회장에 선출됐다.

광주광역시의회는 정 의원이 대한민국시도의회운영위원장협의회 제9대 후반기 제1차 정기회에서 부회장에 선출됐다고 28일 밝혔다.

정 의원은 지난 1년여 동안 시의회 운영위원장직을 맡아 의회의 화합과 합리적인 운영을 위한 역량을 발휘했으며 대외적으로는 지방의회와 지방자치 강화를 위한 연대활동 등 아낌없는 노력을 해왔다.

정 의원은 “뜻깊은 일에 앞장서게 돼 기쁘면서도 많은 책임감을 갖게 된다”면서 “시·도의회 운영위원장들과 상호협력하면서 지방의회 현안 과제들을 함께 해결해 나가기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr