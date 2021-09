첨단 치안산업 한자리에 모인다…'제3회 국제치안산업박람회' 개최

10월 20~22일 인천 송도컨벤시아에서

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 인천광역시와 공동으로 '제3회 국제치안산업박람회(Korea Police world Expo 2021)'를 10월 20~22일 사흘간 인천 송도컨벤시아에서 개최한다고 28일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞이한 국제치안산업박람회는 그간 국내외 140여개 기업과 1만6700여명의 참관객이 참여하는 등 국내 치안산업 진흥의 가능성을 확인하는 계기가 된 것으로 평가받는다.

국내 치안산업 기반 조성 및 치안 한류를 통한 선진 치안시스템의 글로벌 전파를 목적으로 마련된 이번 박람회는 대한민국 경찰의 첨단 시스템과 장비를 한자리에서 만나 보는 축제의 장이 될 것으로 기대된다.

전시관은 ▲경찰 기동장비·드론관 ▲경찰 개인장비관 ▲경찰 정보통신(ICT)관 ▲범죄예방 장비·시스템관 ▲범죄수사·감식장비관 ▲교통 장비·시스템관 ▲특별관 등으로 구성된다. 특별관은 실종자 정밀 위치측정 기술, 실종자 신원확인 기술 등 사회적 약자를 보호하는 첨단 기술을 주제로 전시할 예정이다.

박람회 기간에는 세계 과학수사 전문가들이 참여하는 국제CSI콘퍼런스, 해외 구매자가 참가하는 수출 상담회 등 다양한 행사들도 함께 열린다. 특히 해외 각국의 국장급 경찰대표단을 초청해 수출 상담회를 개최하고, 온라인으로 민간구매자 대상 수출 상담을 병행해 실질적인 비즈니스 성과로 이어지도록 지원할 계획이다.

경찰청 관계자는 "지난해 박람회는 온라인으로 개최함에 따라 치안산업의 실질적인 진흥에 다소 한계가 있었으나, 올해는 온·오프라인으로 병행 개최해 'K-치안산업'의 우수성을 알리고, 국내기업의 수출판로를 적극적으로 개척할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

