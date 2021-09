삼성전자 '비스포크 제트 봇 AI' 인기…로봇청소기 매출 4배 늘어

[아시아경제 우수연 기자]삼성전자가 인공지능(AI) 로봇청소기 '비스포크 제트 봇 AI'의 인기를 앞세워 국내 로봇청소기 시장에서 가파른 성장세를 이어가고 있다.

28일 삼성전자는 지난 4월말 비스포크 제트봇 AI 출시 이후 8월말까지 로봇청소기 매출이 전년 동기 대비 4배 이상 성장했다고 밝혔다. 그중에서도 비스포크 제트 봇 AI가 전체 매출의 60%를 차지하며 성장을 이끌었다.

비스포크 제트 봇 AI는 라이다 센서, 3D 센서, AI 사물인식 솔루션 등 최첨단 AI 기술을 대거 탑재한 최상위 삼성전자 로봇청소기 제품이다. 해당 제품은 진화한 AI 기술로 집안 구조와 가구·가전을 정확히 인식해 빠르게 공간을 매핑할 뿐만 아니라 이를 기반으로 차별화된 자율주행 능력을 구현한다. 또한 기존 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 400 등락률 -0.51% 거래량 2,442,519 전일가 77,700 2021.09.28 09:26 장중(20분지연) 관련기사 삼성 '갤럭시 S22' 전작보다 가벼워진다'쌍끌이 순매수'에 코스피 상승 마감드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close 로봇청소기 제품들이 인식하기 어려웠던 수건, 양말, 전선, 반려동물 배설물과 같은 장애물뿐 아니라 1㎤의 작은 사물까지 입체적으로 감지하고 피한다.

비스포크 제트 봇 AI는 삼성전자의 축적된 기술력을 바탕으로 평생 보증을 제공하는 '디지털 인버터 모터'와 '제트 싸이클론' 구조를 적용해 강력한 흡입력과 뛰어난 청소 성능을 구현한다. 청소를 마친 뒤에는 본체가 청정스테이션으로 복귀해 충전을 시작함과 동시에 공기압 차를 이용한 에어펄스 기술로 먼지통을 자동으로 비워주는 기능도 갖췄다.

특히 '스마트싱스 펫' 서비스를 통해 반려동물을 돌볼 수 있다는 것도 큰 강점이다. 미리 설정해둔 시간과 장소에서 반려동물의 일상을 녹화해서 보여주는 일상기록과 자율주행을 하다가 반려동물을 인식하면 실시간으로 알려주는 펫 찾기 기능 등을 제공한다.

아울러 강아지가 심하게 짖거나 장시간 움직임이 감지되지 않는 등 이상행동을 하면 이를 감지해 알려주기도하고, 반려동물의 안정에 도움이 되는 음악을 제트 봇 AI에 탑재된 스피커로 들려주거나 스마트싱스에 연동된 삼성 스마트 TV에서 영상을 재생해주는 기능도 제공한다.

황태환 삼성전자 한국총괄 전무는 "비스포크 제트 봇 AI는 로봇청소기 사용자들이 가장 중요하게 생각하는 자율주행 능력을 비롯해 청소 성능과 펫 케어 기능까지 차별화해 큰 사랑을 받고 있다"며 "앞으로도 독보적인 AI 기술을 바탕으로 소비자들의 다양한 요구를 만족시킬 수 있는 제품으로 청소기 시장에서 리더십을 강화할 것"이라고 말했다.

