오후 6시까지 서울서 코로나19 466명 확진…전날보다 5명 ↓

[아시아경제 송승윤 기자] 서울시는 27일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자가 466명으로 중간 집계됐다고 밝혔다.

동 시간대로 보면 전날 471명보다는 5명 적고 지난주 월요일(20일) 437명보다는 29명 많다. 최종집계치는 26일 778명, 20일 676명이었다.

신규 확진자 466명 중 감염경로가 불명확한 환자는 190명으로 40.8%를 차지했다. 기존 확진자 접촉이 확인됐으나 집단감염으로 관리되진 않는 신규 확진자는 247명으로 전체의 53.0%에 달했다.

주요 집단감염 사례 중에선 송파구 가락시장 10명, 용산구 순천향대병원 5명, 중구 중부시장 2명, 마포구 산후조리원에서 1명이 나왔고 기타 집단감염으로 7명이 추가됐다. 해외 유입 신규 사례는 서울에서 4명 나왔다.

이 시각 기준 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 9만8121명으로 중간 집계됐다. 전체 확진자 수 최종집계치는 다음날인 28일 0시 기준으로 정리돼 오후에 발표된다.

