변협 "대장동 개발 의혹 규명 위해 특검 임명 추진해야"

[아시아경제 송승윤 기자] 대한변호사협회(협회장 이종엽)가 27일 경기 성남시 대장동 개발사업 의혹을 규명하기 위한 특별검사 임명을 촉구했다.

변협은 이날 성명을 내고 "대장동 개발사업 특혜 의혹 사건에 대해 검찰은 즉시 전면 강제수사에 나서고 국회는 특검 임명을 추진하라"고 밝혔다.

변협은 "이번 사건이 갖는 중대성·전문성과 예상되는 파장, 관련된 저명 법조인들의 영향력, 대선 국면 등을 고려하면 각 정치세력과 법조 엘리트들로부터 독립해 신속하고 결기 있게 수사할 수 있는 특검 외 해법이 보이지 않는다"고 주장했다.

이어 "현재 검·경의 부분적·산발적인 수사로 의혹을 해소할 수 있다고 믿는 국민은 없다"며 "이번 사건은 특이하게 여야 인사들이 모두 연루된 만큼 특검을 회피할 이유도 없다"고 강조했다.

변협은 "주요 관련자들이 주변과 연락을 끊고, 핵심 당사자가 이미 출국했다는 보도도 있는 만큼 증거인멸을 막기 위해서라도 신속한 강제수사가 절실하다"며 "언론과 법조인사, 정계인사 등 사회 주요 지도층이 연루된 이번 사건에 대해 추후의 주저함도 없이 엄중하게 철저한 수사가 이뤄져야 할 것"이라고 했다.

