초6~고2 백신 예약 10월5일부터…"위험보다 이득이 커"(종합)

16~17세 예약 10월5일부터, 접종 18일부터

12~15세 예약 10월18일부터, 접종 11월1일부터

개별 인터넷·전화예약, 접종 때 부모 동의서 제출해야

"기저질환 없는 청소년, 접종하는 이익이 더 크다"

[아시아경제 한진주 기자] 초6~고2 연령대인 만 12~17세 백신접종이 10월18일부터 시작된다. 학부모의 동의를 받아 개별적으로 예약해야하고 접종 후 2일까지 출석으로 인정된다. 정부는 부작용 등 위험보다 이득이 크지만 개인의 건강 상태 등에 따라 백신 접종 여부를 선택하면 된다고 밝혔다.

27일 교육부와 질병관리청은 2004~2009년생 277만명의 백신 접종을 10월18일부터 시작한다고 밝혔다.

기존 고3의 경우 학교에서 접종 여부를 조사해 명단을 넘겨 백신접종센터에서 단체 접종을 했지만 12~17세 청소년은 개별적으로 원하는 접종 장소를 예약해야 한다. 보호자와 협의해 동의를 얻었다면 사전예약 기간에 코로나19 예방접종사전예약시스템에 접속해 원하는 지역 의료기관으로 접종을 예약하면 된다.

12~17세 백신 예약·접종 일정은

백신 예약과 접종은 연령별로 구분해 진행한다. 백신접종 사전예약 일정은 ▲16~17세(2004~2005년생) 10월5일 오후 8시부터 10월29일 오후 6시까지 ▲12~15세(2006~2009년생) 10월18일 오후 8시부터 11월12일 오후 6시까지다. 학교 밖 청소년도 동일한 기간에 진행한다.

1차 접종 일정은 ▲16~17세 10월18~11월13일 ▲12~15세 11월1~27일까지다. 출생 연도를 기준으로 접종을 진행하기 때문에 2010년생인 초 6학년은 접종 대상에서 제외된다.

2차 접종 일정은 1차 접종 3주 후부터다. 교육부 관계자는 "화이자 백신의 1·2차 접종 간격은 3~6주로 현 시점에서는 3주 간격을 두고 2차접종까지 추진할 예정"이라며 "코로나19 백신 접종 참여율은 예측하기가 어렵지만 이전에 독감 백신접종 참여율은 60~70% 수준이었다"고 말했다.

12~17세 소아·청소년이 백신을 접종하려면 보호자 동의가 필요하다. 접종을 받을 때 보호자 동의서를 지참해야 한다. 사전예약은 홈페이지에서 진행하지만 인터넷 사용이 어려운 경우 1339로 전화예약도 가능하다. 보호자가 콜센터에서 대리예약하는 것도 가능하다. 잔여백신 접종도 허용되지만 공식 접종시기인 10월18일 이후부터, 화이자 백신으로만 접종할 수 있다.

12~17세도 2차까지 모두 성인과 동일하게 접종을 받는다. 영국은 1차까지만 접종을 권고하고 있다. 최은화 예방접종전문위원장은 "소아·청소년도 성인과 마찬가지로 동일한 용량의 화이자 백신을 접종받는다"고 설명했다.

"고3 접종자 중증 예방률 높아…기저질환 없는 청소년에게는 접종 이득이 더 많아"

정부는 백신 접종으로 얻는 이익이 더 크다는 점을 강조하면서도 결정은 개인의 선택에 맡겼다. 백신을 접종한 고3 수험생들의 백신 예방 효과가 95.8%에 달했고 중증이나 사망 예방 효과가 100%였다는 긍정적 지표도 함께 제시했다.

김여향 대한소아심장학회 사회협력이사는 "델타 변이 유행으로 확진자가 급증하는 추세인데 학교에서 백신 접종을 받은 고3 학생에서의 확진자 수는 현저하게 감소한 반면에 같은 학교 고1, 고2는 확진자가 증가했다"며 "고3 접종자 중 심근염, 심낭염이었던 5명은 외래로 치료했고 10명은 입원치료를 받았는데 모두 회복해서 퇴원했다"고 설명했다.

기저질환이 없는 청소년에게는 접종을 권하지만 강권하기는 어렵다는 것이 정부의 입장이다. 최은화 위원장은 "기저질환이 없는 건강한 소아·청소년인 경우 코로나19로 인한 위험과 백신접종이 가져다주는 알려진 효과, 사회·정서적인 이익과 백신 접종으로 나타나는 위험요인이나 이상반응, 안전성에 대한 우려를 견줘볼 때 기저질환이 없는 12~17세 소아·청소년에게 이익이 위해보다 더 높다"면서도 "압도적인 상회가 아니기 때문에 예방접종전문위원회와 정부는 백신접종을 추천하되, 강력하게 무조건 맞아라, 강하게 접종을 추천하는 입장은 아니다"고 말했다.

정은경 질병청장은 "10만명 당 25명, 0.03% 정도의 소아가 위중증으로 진행된 바가 있어 코로나19 유행이 지속될 경우 소아·청소년도 노출될 위험이 있고 노출이 많아지면 위중증·합병증 사례도 덩달아 증가할 우려가 있다는 점도 고려해야한다"며 "격리나 확진으로 인한 심리적 문제나 등교를 못하는 영향까지 고려할 경우에는 접종을 받는 게 적절하다고 판단해 4차 접종계획을 마련했다"고 말했다.

정부는 만 12세 미만 연령대 백신 접종은 당장 추진 계획이 없다고 밝혔다. 정은경 질병청장은 "만 12세 미만 연령대에는 허가된 백신이 없어 (접종을) 검토하지 않고 있으며 이후 임상, 역학 양상과 발생 상황 등을 고려해 검토할 예정"이라고 설명했다.

해외에서도 청소년 대상 접종이 진행되고 있다. 미국은 12~15세 대상자들이 2차까지 42% 가량 접종을 마무리했다. 영국은 모든 청소년 대상 1회 접종을 권고했고 90만회 가량 1차 접종을 마쳤다. 독일은 12~17세 접종률이 31.4% 수준이다. 이외에 일본과 독일, 캐나다, 프랑스 등도 12세 이상 청소년에게 접종을 권고하고 있다.

백신 접종 +2일까지 출석 인정

백신접종 기간에도 학사 운영은 기존 거리두기 단계대로 진행한다. 접종을 받은 당일, 다음 날, 접종후 2일까지 출석 인정으로 처리된다. 접종 후 2일은 휴일을 포함해 계산하기 때문에 금요일에 접종했고 이상반응이 없을 경우 월요일부터 학교에 가면 된다. 접종 후 3일이 지나서도 이상반응이 있을 경우 의사 진단서(소견서)를 첨부하면 질병 사유로 인한 출결로 처리된다.

교육부는 접종 기간으로 4주를 부여한만큼 중간·기말시험 일정과 겹치지 않도록 접종을 예약하도록 권장했다. 다만 시험 일정과 겹칠 경우 시도별 학업성적관리지침과 학교의 학업성적관리규정에 따라 인정점을 부여한다. 평가 기간에 백신을 접종할 경우 접종 후 1일과 2일째에도 의사 진단서 등 확인이 필요하며 서류를 제출해야만 출석 인정으로 처리된다.

교육당국은 학교에서 백신 접종으로 인한 차별이나 접종 강요가 없어야 한다는 점을 재차 강조했다. 이상수 교육부 학교혁신지원실장은 "학생과 학부모 의사결정에 따른 선택적 접종이기 때문에 누가 접종했는지를 조사하거나 접종한 학생에게 혜택을 주는 등 차별 조치가 이뤄지지 않도록 시도교육청과 학교에 사전 안내했다"며 "백신접종 시 유의사항과 이상반응, 대처방안 등을 사전에 안내할 예정이며 시도교육청과 교육부가 핫라인을 통해 이상반응 등이 발생하면 조치할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr