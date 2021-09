오세훈 "이재명 지사는 '대장동 의혹' 대국민 사과부터 해야"

[아시아경제 송승윤 기자] 오세훈 서울시장이 27일 대장동 개발 의혹과 관련해 이재명 경기도지사에게 "대국민 사과부터 하라"고 촉구했다.

오 시장은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올리고 "이재명 경기지사가 성남시장 시절 추진한 대장동 개발사업은 공영개발의 탈을 쓰고 민영개발을 통해 분양가상한제를 무력화한 사업"이라고 주장했다.

이어 '5503억원을 성남시로 환수한 대장동 개발이 단군 이래 최대 규모 공익 환수 사업'이라는 이 지사의 주장이 거짓이라며 "서울에서는 이미 삼성동 GBC 개발 과정에서 1조7000억원의 공공기여가 이뤄졌다"고 했다.

오 시장은 이 지사가 이날 SNS에 '오세훈 시장의 민간재개발은 이명박(MB)식의 뉴타운 사업 재개'라고 비판한 글을 올린 것과 관련해 "본인의 정치적 위기를 모면하기 위해 이미 검증된 정책을 흔들지 말라"고도 반박했다.

이어 "신속통합기획 기반 민간재개발은 쾌적하고 효율적인 주택을 공급하는 정책"이라며 "대장동 개발사업처럼 무늬만 시가 주도하고, 실제 소수 약삭빠른 자들의 이익을 자산관리회사라는 이름 아래 보장해주는 제도가 아니다"고 강조했다.

