국내 최초 LNG 연료추진 예인선 '송도호' 인천항서 운항

[아시아경제 박혜숙 기자] 액화천연가스(LNG)를 연료로 사용하는 국내 최초의 친환경 예인선이 인천항에 본격 투입됐다.

인천항만공사는 LNG 추진 예인선 '송도호'(310t)가 27일 인천항에서 운항을 시작했다고 밝혔다.

송도호는 대기오염물질을 많이 배출하는 디젤기관 노후 예인선을 친환경 선박으로 교체하는 해양수산부 국비 보조사업으로 건조됐다.

전체 건조비용 91억8000만원 가운데 선박 소유회사인 한국가스해운 주식회사가 74억8000만원을 부담했고 국비 14억원, 인천항만공사 지원금 3억원이 투입됐다.

송도호는 앞으로 인천 LNG 인수기지에 입출항하는 대형 가스운반선의 접안과 이안을 돕게 된다.

인천항만공사는 예인선의 연료를 중유에서 LNG로 전환할 경우 대기오염물질인 질소산화물 90.2%, 황산화물 100%, 이산화탄소 24.3%, 미세먼지 94%가 저감되는 것으로 분석했다.

예인선은 항계(港界) 안에서 대형 선박을 밀거나 끌기 위해 고출력을 내면서 그만큼 대기오염물질도 많이 배출하기 때문에 환경친화적인 LNG 전환이 요구돼왔다.

또 송도호는 국산 엔진을 사용하고, 선박 방재기능을 하는 타선 소화설비 등을 탑재했으며 국내생산이 불가능한 자재를 제외하고는 최대 80% 수준으로 국내 기자재를 사용해서 건조했다. 특히 동화엔텍과 협업해 까다로운 예인선 운항방식에 적합한 국산 가스연료공급시스템(FGSS)도 개발했다.

이로써 인천항은 인천항만공사가 소유한 항만안내선 '에코누리호(260t)'에 이어 LNG 연료추진 선박을 2척 보유하게 됐다.

김종길 인천항만공사 운영부분 부사장은 "인천항의 LNG 연료 추진 예인선 도입이 국내 항만 전역으로 확대되기를 바라며, 앞으로도 친환경 항만조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

