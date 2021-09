[아시아경제 박지환 기자] 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 3,425 전일대비 20 등락률 +0.59% 거래량 1,838,729 전일가 3,405 2021.09.27 15:12 장중(20분지연) 관련기사 웅진씽크빅, 단기차입금 600억에서 500억으로 줄어‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[자금조달]웅진, '웅진씽크빅' 지분 활용 차입금 대응 속도 close 은 웅진북센을 계열회사에 추가하기로 했다고 27일 공시했다. 웅진씽크빅의 계열회사는 기존 3개사에서 4개사로 늘어났다.

회사 측은 "지분취득에 의한 계열 편입"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr