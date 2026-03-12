[특징주]‘자사주 소각·현금배당’ 웅진씽크빅 9%대↑

웅진씽크빅 웅진씽크빅 close 증권정보 095720 KOSPI 현재가 1,146 전일대비 109 등락률 +10.51% 거래량 1,455,279 전일가 1,037 2026.03.12 09:28 기준 관련기사 [특징주]웅진, 상조업체 프리드라이프 인수 효과에↑ 웅진씽크빅, 100억 규모 자사주 매입 결정…"주주가치 제고" [특징주]웅진씽크빅, 자사주 매입 결정에 10%대 강세 전 종목 시세 보기 이 자사주 소각 및 현금배당 소식에 상승세를 보이고 있다.

12일 오전 9시10분 기준 웅진씽크빅은 전 거래일 대비 9.16%(95원) 오른 1132원에 거래되고 있다.

웅진씽크빅은 전날 이사회에서 보유 중인 자기주식의 25%(185만주) 소각과 주당 85원 현금배당을 결정했다고 밝혔다.

웅진씽크빅은 오는 26일 주주총회에서 '자본준비금 1000억원의 이익잉여금 전입' 안건을 상정한다. 배당가능이익을 확대하고 중장기 주주환원 정책 마련을 위한 초석을 확보한다는 계획이다.

웅진씽크빅은 보통주 2주를 한주로 합치는 2대 1 액면병합을 추진한다. 기업가치에 부합하는 적정 주가 수준을 형성하고 주식 안정성을 높이기 위한 조치다.

웅진씽크빅은 기업 가치 제고를 위해 사업 구조를 수익 중심으로 재편하기로 했다. 인공지능 전환(AX) 연구소를 중심으로 업무 효율을 활성화하고 개인화 학습 서비스를 고도화해 본연의 경쟁력을 강화할 예정이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



