케이카 "IPO로 국내 중고차 플랫폼 혁신 이어간다"

국내 온?오프라인 통합 최대 인증 직영중고차(CPO) 플랫폼 업체

오프라인 네트워크 확대, IT 인프라 강화 추진

27~28일 수요예측 거쳐 9월30일~10월1일 청약

[아시아경제 박형수 기자] 국내 최대 직영중고차 기업 케이카(K Car)가 27일 온라인 기자간담회를 열고 유가증권 시장 상장에 따른 향후 전략과 비전을 발표했다.

정인국 케이카 사장은 "독보적인 온?오프라인 통합 플랫폼과 인증 직영중고차 비즈니스 모델을 바탕으로 시장 지배력을 공고히 할 것"이라고 강조했다. 이어 "케이카는 혁신적인 이커머스 쇼핑 환경을 제시하며 시장의 판도를 바꾼 게임 체인저"라며 "2025년 연간 296만대, 50조원 규모로 성장할 거대한 국내 중고차 시장을 이끌어나가겠다"고 밝혔다.

케이카는 2018년 4월 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 인수한 뒤 같은 해 10월 출범한 국내 최대 직영중고차 플랫폼 업체다. 중고차 매입부터, 진단, 관리, 판매, 사후 책임까지 전 과정을 직접 운영하는 직영중고차(CPO) 온?오프라인 통합 플랫폼을 구축했다. 1만대에 달하는 국내 최대 규모의 자체 인증 중고차를 보유하고 있으며 전국 41개 거점을 통한 국내 최대 오프라인 네트워크를 구축했다. 24시간 구매 가능한 온라인 플랫폼과 빅데이터를 바탕으로 가격과 재고 관리 시스템 등이 강점이다.

핵심 경쟁력을 기반으로 2015년 국내 최초로 이커머스 판매 플랫폼 ‘내차사기 홈서비스’를 선보였다. 최근 3년간 연평균 성장률(CAGR) 45%를 기록했다. 이커머스 거래 활성화를 위해 업계 최초로 중고차를 100% 환불받을 수 있는 ‘3일 환불제’, 24시간 365일 구매 가능한 ‘즉시 결제 시스템’, ‘당일배송’ 등을 도입했다. 시장조사업체 프로스트앤설리번에 따르면 지난해 케이카의 이커머스 시장 점유율은 81%에 달한다.

케이카는 이커머스 성장세에 힘입어 괄목할만한 성과를 보이고 있다. 올 상반기 매출액 9106억원, 영업이익 385억원을 기록하며 반기 기준 최대 실적을 달성했다. 전년 동기 대비 각각 39.8%, 131.8% 증가했다. 내차사기 홈서비스 매출은 3229억원으로 지난해 같은 기간보다 65.1% 늘었다. 상반기 총 소매 판매 매출 가운데 40.8%에 달할 만큼 핵심 경쟁력으로 부상했다.

케이카는 기업공개(IPO)를 바탕으로 삼아 이커머스 경쟁력을 극대화하겠다는 방침이다. 오프라인 네트워크 확대, 온라인 자산 강화, 보증 및 시세 서비스 고도화를 주요 목표로 삼았다.

정인국 케이카 사장은 "케이카는 독보적인 브랜드 신뢰도와 혁신적인 시도를 통해 중고차 시장에서의 높은 이커머스 진입장벽을 극복했다"고 말했다. 이어 "온라인으로 중고차를 더욱 쉽게 구매할 수 있도록 이커머스 경쟁력을 강화하고 기업 인지도와 신뢰도를 높일 것"이며 "대한민국 대표 중고차 이커머스 플랫폼으로 거듭나겠다"고 강조했다.

케이카의 공모예정가는 3만4300~4만3200원이며 공모예정금액은 5773억~7271억원 규모다. 상장 공모주식수는 1683만288주다. 국내외 기관투자가를 대상으로 오는 27일부터 28일까지 이틀 동안 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한다. 9월 30일과 10월 1일 공모청약을 진행한 후 유가증권 시장에 입성한다. 대표 주관사는 NH투자증권과 골드만삭스가 맡았다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr