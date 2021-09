포시즌스 호텔 서울, 개관 6주년…특별 디저트 세트 출시

끌레드뽀 보떼와 12만원 상당 선물 포함된 디저트 메뉴 구성

[아시아경제 김유리 기자] 포시즌스 호텔 서울은 호텔 개관 6주년을 기념해 럭셔리 뷰티 브랜드 '끌레드뽀 보떼(Cle de peau-beaute)'와 함께 6주년 특별 디저트 세트 메뉴를 다음달 1일부터 30일까지 로비라운지 '마루'에서 선보인다고 27일 밝혔다.

이번 6주년 특별 메뉴는 끌레드뽀 보떼의 홀리데이 에디션 '스플랜더 가든'에서 영감을 받아 만든 4종의 디저트와 커피 또는 차 1잔, 샴페인 1잔으로 구성된다. 해당 메뉴 주문 고객에게는 12만원 상당의 끌레드뽀 보떼 홀리데이 파우치를 선물로 제공한다. 6주년 특별 디저트 세트 가격은 1세트 기준 8만원이며 1일 10개 한정으로 판매한다.

호텔 측은 "이번 특별 디저트 메뉴는 끌레드뽀 보떼의 홀리데이 에디션을 주제로 기획된 것으로 화려한 정원 속 장미와 나무넝쿨을 상징하는 레드와 핑크, 그린 등 컬러풀한 디저트로 구성된 것이 특징"이라고 설명했다.

마차와 바닐라 크림을 혼합해 만든 무스 케이크 '마차 바닐라 앙트르메', 크림치즈와 카시스가 어우러진 '카시스 크림치즈 로즈', 산딸기와 피스타치오가 조화를 이루는 '산딸기 피스타치오 팔레트, '단짠(달고 짠)' 매력을살린 '쏠티드 카라멜 듀오' 등 4종의 디저트가 샴페인 1잔, 커피 또는 차 중 원하는 음료 1잔과 함께 제공된다. 해당 메뉴 주문 고객에게는 끌레드뽀 보떼의 시그니처 스킨케어 4종과 클린징 제품 체험 분으로 구성된 12만원 상당의 '홀리데이 파우치' 1개가 선물로 제공된다.

