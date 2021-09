교원에듀, 서울·경기 아동복지기관에 6000권 도서 기부

‘150독서마라톤’ 캠페인 완주 아동 이름으로 기부

[아시아경제 김희윤 기자] 교원에듀는 보다 많은 아이들에게 독서 기회를 제공하고자 아동 복지 시설 대상 도서 기증식을 진행했다고 27일 밝혔다.

교원에듀는 최근 진행한 '150(일오공) 독서마라톤' 캠페인 완주 아동의 이름으로 초록우산어린이재단에 대표 인기 전집 20종, 총 6000여권의 도서를 전달했다. 초록우산어린이재단은 해당도서를 서울·경기 지역 내 보육원, 아동센터 등 총 78개 아동 복지시설에 이달 말까지 전달할 예정이다.

150 독서마라톤은 아이들이 15주간 150권 이상의 책을 읽으며 문해력 향상과 균형 잡힌 독서 습관을 형성하도록 돕는 독서 장려 캠페인이다. 최근 종료된 5기를 포함 현재까지 6만3000여명의 아동이 본 캠페인에 참여해 총 610만권 이상의 책을 읽었다.

교원에듀 관계자는 “모든 아이들이 보다 많은 양질의 도서를 접함으로써 지식과 정서 함양뿐 아니라 독서를 통해 학습의 기초 체력을 키워줄 수 있는 문해력을 향상시킬 수 있는 환경을 제공해 나갈 것”이라며 “도서기부 뿐 아니라 다양한 사회공헌 활동을 지속해 격차 없는 교육 환경을 만들어 나가도록 노력하겠다”고 말했다.

