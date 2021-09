IBK證, 기업은행 스마트뱅킹서 ‘주식하고 주식받자’ 이벤트 선봬

[아시아경제 이민지 기자]IBK투자증권은 IBK기업은행 모바일 플랫폼인 ‘i-ONE Bank’에서 주식매매서비스를 이용하는 고객에게 주식을 증정하는 ‘주식하고 주식받자’ 2차 이벤트를 진행한다.

주식매매서비스는 IBK기업은행 ‘i-ONE Bank’ 앱에서 비대면으로 IBK투자증권 주식계좌를 개설한 고객이라면 누구나 이용 가능하다. 주식을 처음 접하는 고객을 위해 쉽고 직관적인 화면 구성으로 고객 편의성을 강화했다.

앞서 지난 8월 IBK투자증권은 주식매매서비스 오픈 기념으로 주식 증정 이벤트를 시행했다. 신규 고객수 증가 등 높은 호응에 힘입어 27일부터 내달 22일까지 2차 이벤트를 진행한다. 이벤트 대상은 i-ONE Bank 앱을 통한 주식매매 고객 중 이벤트 신청고객이다. 총 1000명의 고객에게 국내 상장 주식 1주를 주간 단위로 4회 추첨해 지급한다.

IBK투자증권 관계자는 “비대면 플랫폼에서 고객에게 주식투자에 대한 좋은 경험을 선물하기 위해 이벤트를 진행하게 됐다”며 “앞으로도 비대면 금융 서비스를 강화해 고객이 원하는 서비스 구축에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

