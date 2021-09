한국타이어, 하반기 신입사원 채용…'다음달 12일 서류 마감'

[아시아경제 이기민 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 45,200 전일대비 300 등락률 +0.67% 거래량 23,877 전일가 44,900 2021.09.27 09:47 장중(20분지연) 관련기사 한국타이어, 지속가능한 천연고무 가치 공급망 구축 나서한국타이어, 슈즈 브랜드 '야세'와 폐타이어 제작 신발 출시한국타이어, UEFA 유로파리그 공식 파트너십 3년 연장 close 가 다음달 12일까지 신입사원 채용 서류를 접수한다고 27일 밝혔다.

이번 하반기 채용은 연구·개발(R&D)과 생산기술, 경영지원, 해외 및 국내영업, 마케팅, 공급망관리(SCM) 직군 등을 중심으로 신입사원을 뽑는다.

지원 자격은 학교 성적과 어학 기준을 충족하는 4년제 정규대학 이상 졸업자 및 2022년 2월 졸업 예정자다.

한국타이어는 채용기간 동안 회사와 타이어 등 직무에 대한 지원자들의 이해를 높이기 위해 다양한 비대면 활동을 진행할 계획이다.

특히 올해는 최근 부각되고 있는 IT 기술 메타버스를 직무설명회에 적용해 지원자들과 소통을 이어간다. 메타버스 공간 내에서 직무 멘토와 직접적인 소통을 통해 지원한 직무에 대한 상세한 설명과 질의 응답이 진행될 예정이다.

채용 절차는 서류전형을 거쳐 인·적성검사(HKAT), 1차와 2차 면접전형 순으로 진행된다. 각 전형별 합격자는 채용 홈페이지에서 발표할 예정이다.

