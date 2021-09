슬기로운 과학생활 '지구과학편' 온라인에서 즐기세요

국립중앙과학관, 9월27~10월31일 온라인 콘텐츠 및 참여 이벤트 실시

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 27일부터 다음달 31일까지 '슬기로운 과학생활 지구과학편'을 한 달여 동안 온라인으로 개최한다.

국민이 직접 만든 영상 콘텐츠, 국민들과 과학관이 함께 만드는 영상 콘텐츠, 지구과학분야 전문기관인 한국지질자원연구원(지질연)과 협력하는 유익한 콘텐츠들로 기획됐다. 이번 행사는 국민들이 만든 '기초과학콘텐츠', 영상 크리에이터와 함께하는 괴짜들의 '지구과학실험', 원로과학자가 재미있게 들려주는 '꼬리에 꼬리를 무는 지구과학이야기'를 체험할 수 있다.

지질연 연구원들의 연구내용을 알아보는 '업글 지구과학', 최신 지구과학 사건을 파헤쳐보는 '지구과학, 그것이 알고 싶다', 온라인을 통해 집에서 지구과학 연구자와 실시간으로 소통할 수 있는 '#방구석 과학(LIVE)'도 즐길 수 있다. 매일퀴즈, 주간 홍보왕, 개근상 선발대회 등 각종 이벤트를 통해 참가자들에게 다양한 상품을 제공한다.

자세한 행사 내용은 슬기로운 과학생활 온라인 누리집에서 확인할 수 있다.

