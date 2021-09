45개 기관 '정부혁신 성과' 국민이 직접 평가한다

정부혁신 국민평가단 10월 6일까지 공개모집

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 중앙행정기관의 올해 정부혁신 성과를 평가할 국민평가단을 28일부터 10월 6일까지 9일간 공개 모집한다고 27일 밝혔다.

지난 2017년부터 행안부는 전 부처가 혁신을 지속적으로 추진하고 국민이 체감하는 혁신성과를 창출할 수 있도록 매년 중앙행정기관(2021년 45개 기관)을 대상으로 국민평가를 시행하고 있다. 국민평가단은 지난해에 이어 올해도 200명으로 구성됐으며 평가 비중도 높아 정부혁신 평가에서 큰 역할을 담당하고 있다.

또한 국민평가단은 10월 26일에 개최하는 '2021년 정부혁신 우수사례 통합 경진대회' 왕중왕전에도 민간 전문가들과 함께 심사단으로 참여할 예정이다. 왕중왕전은 공모를 통해 접수된 기관별 우수사례 중에서 1차 서면심사와 2차 국민투표를 통과한 사례들을 대상으로 현장에서 발표하고 심사하여 시상까지 하는 방식으로 진행된다.

한창섭 정부혁신조직실장은 “정부혁신의 목표는 국민의 삶을 더 나아지게 하는 것”이라며 “정부가 국민이 원하는 성과를 만들어내고, 그 성과가 국민 삶의 변화로까지 이어질 수 있도록 더욱 노력해 나가겠다”라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr