[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 화북119센터(센터장 강갑수)는 지난 23일 '소방차 길 터주기'에 대한 공감대 확산을 위해 시민을 대상으로 소방차 동승체험을 실시했다고 26일 밝혔다.

아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr