중기부, 우체국과 미국 수출 중소기업 복합운송 지원 확대

우체국 물류지원단 네트워크 활용 해상운송-내륙운송 연계

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 우체국 물류지원단과 협업해 광양항에서 미주 내륙까지 중소기업의 복합운송을 지원한다고 26일 밝혔다.

수출 중소기업은 27일부터 미국 서안향 해상운송(‘해상운송 지원사업’)과 트럭운송(‘화물물류 연계서비스’)을 연계한 물류지원 서비스를 이용할 수 있다.

중기부는 미주 서안향 선적공간 750TEU 중 20TEU를 내륙운송 전용 물량으로 배정한다. 우체국 물류지원단은 포워더사를 통한 내륙 운송(트럭) 서비스를 지원할 예정이다.

코로나19로 인한 선복부족과 해상운임 급증으로 어려움을 겪고 있는 수출 중소기업을 지원하기 위해 중기부는 지난해 11월부터 총 60회에 걸쳐 중소기업 전용 선적 공간 1만2457TEU를 지원해 왔다.

중기부는 이번 연계 지원을 통해 블랙프라이데이 등 연말 소비시즌에 대비해 중소기업이 미국 동부향 물류방식을 다양화하고 복합운송을 통한 운임절감 효과를 누릴 수 있을 것으로 보고 있다.

복합 운송 지원 사업은 10월에 출항하는 미주 서안향 선박부터 적용된다. 사업 참여를 희망하는 중소기업은 지역 우체국 및 고비즈코리아 누리집에서 자세한 사항을 확인할 수 있다.

강기성 중기부 글로벌성장정책과장은 “이번 해상내륙 복합운송 지원은 미 동부 선복 부족의 대안으로 활용될 수 있을 것으로 기대하며, 중기부는 앞으로도 민관 협업을 통해 지속적으로 물류 지원책을 마련하겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr