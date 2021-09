[아시아경제 임혜선 기자] 헤지스키즈는 캠핑 라이프스타일 브랜드 포인터웍스가 가을을 맞아 ‘리틀캠퍼’를 콘셉트로 한 키즈 캠프닉룩을 선보였다고 26일 밝혔다.

‘뽀글이 리버시블 베스트’와 ‘캐주얼 라운드넥 긴팔’ 등으로 구성된 신제품은 자연과 도심 모두에 어울리는 감성과 편안함을 담은 것이 특징이다.

포인터웍스는 이번 신제품 출시를 기념해 ‘리틀캠퍼’ 서포터즈도 운영한다. 이번 공모에는 6일 만에 170명이 몰릴 만큼 많은 관심을 받았다. 선발된 리틀캠퍼에게는 월 1회 포인터웍스 신제품을 증정하고 우수 활동자에게는 상품을 추가로 제공할 예정이다.

