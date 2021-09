70대 이상 신규 코로나 확진자 10명 중 7명은 '돌파감염'

[아시아경제 조성필 기자] 최근 발생한 70세 이상 코로나19 신규 확진자 10명 중 7명은 백신 접종을 완료하고도 감염되는 이른바 '돌파 감염' 사례인 것으로 나타났다.

25일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 최근 2주간(9월5일∼18일) 나온 만 18세 이상 확진자 2만1741명 가운데 85.5%는 백신 미접종자(1만1945명·54.9%) 또는 불완전 접종자(6644명·30.6%)였다. 나머지 3152명(14.5%)은 접종 후 확진 된 돌파 감염 사례다.

돌파 감염 비중을 연령대별로 보면 18∼29세 4.3%(5916명 중 257명), 40대 7.2%(4546명 중 328명), 50대 9.0%(3209명 중 290명), 30대 10.4%(4867명 중 505명) 등으로 50대 이하에서는 접종 완료자의 확진 비율이 상대적으로 낮았으나 60대 이상에서는 높게 나타났다.

구체적으로 70대 확진자 723명의 72.5%인 524명, 80세 이상 확진자 350명의 70.9%인 248명이 돌파 감염 사례였다. 70세 이상 확진자 대비 접종 완료자 비율은 71.9%(1073명 중 772명)다. 60대에서는 확진자 2130명 중 절반에 가까운 1000명(47.0%)이 접종을 완료하고도 감염됐다.

