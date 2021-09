머스크, 17살 연하 여자친구와 별거…"아들은 공동 양육"

[아시아경제 황수미 기자] 미국 전기차 업체 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크(50)가 17살 연하의 여자친구와 3년 열애 끝에 별거 중이라고 밝혔다.

24일(현지 시각) 미 연예매체 페이지식스는 머스크가 캐나다 출신 가수 그라임스(33)와 '반쯤 별거' 상태라고 보도했다.

머스크는 "그라임스와 반쯤 별거 생활을 하고 있지만, 여전히 서로 사랑한다. 자주 만나는 좋은 관계에 있다"고 페이지식스에 전했다.

머스크는 별거 이유에 대해 서로의 업무 때문이라고 밝혔다. 그는 테슬라와 우주 탐사기업 스페이스X 업무로 인해 "주로 텍사스에 있거나 해외로 여행해야 하지만, 그라임스의 일은 주로 로스앤젤레스(LA)에 있다"고 설명했다.

또 "1살 아들은 현재 공동 양육하고 있다"고 덧붙였다.

두 사람은 결혼하지 않은 상황에서 지난해 5월 아들을 얻었고 아이에게 '엑스 애쉬 에이 트웰브(X Æ A-Xii)'라는 이름을 붙여 화제를 모으기도 했다.

페이지식스에 따르면 지난 13일 미국 패션계 대형 행사인 뉴욕 '멧 갈라'에서 그라임스는 레드카펫을 혼자 걸어서 입장했다. 머스크는 이 행사에 따로 참석했다.

앞서 두 사람은 2018년 5월 '멧 갈라'에 나란히 입장하며 연인 사이임을 공개한 바 있다.

아울러 지난 주말 머스크는 구글 공동창업자 세르게이 브린의 부인이 주최한 파티에도 그라임스 없이 홀로 참석했다.

한편 머스크는 그라임스와 사귀기 전에는 세 번 결혼했다. 작가 저스틴 윌슨과 첫 결혼에서 아들 5명을 뒀으나 헤어졌고, 여배우 탈룰라 라일리와는 2010년 결혼한 뒤 2012년 이혼했다. 또 두 사람은 2013년 재혼했으나 2016년 다시 이혼 소식을 전했다.

