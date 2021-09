[현장영상] "특검해야" vs "정치공세" 이재명 '대장동 특검' 시민 반응은

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] "위기를 기회로 만들 수 있지 않을까요?", "특검 통해 명명백백히 밝혀야"

야당이 연일 '성남 대장동 개발사업 특혜 의혹'과 관련해 특검 수사와 국정조사 수용을 압박하는 가운데 여당은 물타기라고 반박하고 나섰다. 이른바 '대장동 특검'을 두고 힘겨루기를 하는 여야를 보는 시민들의 반응은 엇갈린다. 특검을 통해 사실관계를 제대로 밝혀야 한다는 의견이 있는 반면, 정치적 공세에 불과하다는 지적도 있다.

24일 윤호중 더불어민주당 원내대표는 이날 최고위원회의에서 "검·당 유착, 국기문란 고발사주 사건으로 지난 총선에 개입해 표를 도둑질하려던 윤석열 검찰과 국민의힘이 물타기를 위해 국정조사와 특검을 꺼내 들었다"며 "적반하장도 이런 적반하장이 없다"고 말했다.

윤 원내대표는 "국회는 민생을 다루는 곳이지 대통령 선거운동을 하는 곳이 아니다"라며 "정기국회를 정쟁으로 몰고 가려는 꼼수를 좌시하지 않겠다"고 목소리를 높였다.

이어 "대장동 개발은 누가 한 것이냐. 그 몸통은 어디에 있느냐"며 "(국민의힘) 신영수 전 의원의 동생은 수억원대 뇌물로 구속됐다. 원유철 전 의원은 화천대유 고문으로 재직하며 매월 900만원을 타갔다고 한다. 곽상도 의원은 화천대유 소유주와 친분이 있다고 평소 밝혔고 그 아들은 화천대유에 채용돼 7년간 근무했다"고 지적했다.

이날 국민의힘은 이재명 경기지사에게 대장동 개발 의혹과 관련해 사과할 것을 촉구했다. 김기현 국민의힘 원내대표는 원내대책회의에서 "이재명 경기도지사와 민주당이 더이상 숨기고 버티면 제2의 조국사태를 겪게 될 것"이라며 "각종 의혹은 이번 '이재명 대장동 게이트'가 종합 비리세트의 완결판임을 증명하고 있다"고 비판했다. 이어 "진실을 감추고 물타기에 급급한 이 지사는 즉각 사과할 것을 정중히 요구한다"고 밝혔다.

이 지사를 둘러싼 대장동 개발 의혹에 대한 특검에 관해 시민들의 의견은 엇갈린다. 이날 오후 서울역 광장에서 만난 A씨(22)씨는 "대통령은 대한민국 국민을 대표하는 자리다"라면서 "논란이 있다면 적극적으로 해명해서 '나는 문제가 없다'는 것을 표출해야 한다"고 말했다. 이어 "(이재명 후보자가) 떳떳하다면 본인을 안 좋게 생각하던 분들도 긍정적으로 바라볼 수 있게, 위기를 기회로 만들 수 있다"고 강조했다.

B씨(25)는 "수사는 필요하지만 일반 수사로도 진실이 파헤쳐질 수 있다면 굳이 특검이 필요한지 잘 모르겠다"면서 "대장동 논란이 이재명 예비 후보자와 실제로 관계가 있는지가 가장 궁금하다"고 말했다.

또 다른 시민 C씨(75)는 "특검은 일반 검·경이 하는 게 아니라 국민적 바람에 의해 하는 것이다"라면서 "특검을 대통령 후보자가 거부하고 '수사만 받겠다'라고 하면 독선 중에서도 독선, 민주주의 모르는 사람이다"라고 목소리를 높였다. 이어 "이런 사람이 대통령이 되겠다는 것은 어불성설이다"라고 지적했다. 그러면서 "이 지사는 어물쩍 넘어가지 말고 특검을 통해 명명백백히 밝혀야 한다"고 강조했다.

한편 민주당은 24일 국민의힘이 요구하는 이재명 지사의 성남 대장동 개발 의혹 특검, 국정조사 도입 요구에 대해 "정쟁용"이라며 수용 불가 입장을 분명히 했다.

고용진 민주당 수석대변인은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 "진상규명은 이미 이미 중앙 지검에서 시작했기에 검찰 수사를 통해 밝히도록 하고 특검이나 국정조사는 일종의 대선을 염두에 둔 정쟁의 성격이 강하다"며 "받을 수 없다는 입장이 분명하다"고 밝혔다.

이어 "모든 것은 검찰 수사를 통해 진실을 밝히고 부족한 점이 있으면 그때 국정조사라든지 특검을 하면 될 일"이라며 "국정감사가 10월1일부터 시작한다. 해당하는 상임위에서도 필요하면 다룰 수 있기 때문에 국정조사, 특검은 지금으로는 정쟁용"이라고 지적했다.

