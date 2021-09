서울캠퍼스 부총장 등 역임

임기 2025년 9월까지

[아시아경제 한진주 기자] 상명대학교 14대 신임 총장에 홍성태 글로벌경영학과 홍성태 교수가 취임한다.

학교법인 상명학원은 24일 열린 이사회에서 제14대 총장으로 홍성태 교수를 선임했다. 신임 총장의 임기는 9월27일부터 4년이다.

홍 신임 총장은 1981년 서울대학교 경영학과에 입학했고 동 대학원에서 경영학 석사와 박사학위를 받았다. 한국은행, KT에서 근무하며 현장 경험을 쌓았다.

1998년 상명대 교수로 임용된 후 서울캠퍼스 부총장, 기획처장, 교무처장, 연구처장, 경영대학장 등 교내 주요 보직을 거쳤고 한국항공경영학회장 등을 역임했다.

