카카오페이, IPO 연기…"11월 3일 상장 목표로 공모일정 재개"

[아시아경제 성기호 기자] 카카오페이의 기업공개(IPO) 일정이 또 미뤄졌다. 이에 따라 상장은 오는 11월에나 가능해질 전망이다. 금융당국의 핀테크 규제 여파에 따른 것으로 보인다.

카카오페이는 24일 증권신고서를 자진 정정하고 11월 3일 상장을 목표로 공모일정을 재개한다고 밝혔다.

카카오페이는 상장 연기에 대해 금소법 관련 당국의 지도 사항을 반영하기 위해 펀드 및 보험 서비스 개편 작업을 시행했으며, 이에 대한 내용을 증권신고서의 투자위험요소에 상세하게 기술하여 제출했다고 전했다.

이에 따라 상장 일정은 약 3주 정도 순연된다. 다음달 20일~21일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 25일~26일 일반 청약을 받은 뒤 11월 3일 상장 예정이다. 총 공모주식수와 공모가는 그대로 유지된다.

카카오페이는 오는 12월 27일까지 상장 신청을 마쳐야 한다. 예심 승인 이후 6개월 내 상장을 마무리해야 한다는 유가증권시장 상장 규정 때문이다. 올해 상장하지 못한다면 거래소에 다시 예비심사를 받아야 한다.

카카오페이 관계자는 “증권신고서상 투자위험요소를 기재함에 있어서 금소법 적용에 따른 서비스 개편 상황을 투자자분들이 충분히 이해할 수 있도록 보완했다”며, “상장 이후에도 금융 소비자 보호에 앞장서면서 혁신 성장을 가속화하겠다”고 강조했다.

한편, 카카오페이는 금소법 시행에 맞춰 23일 류영준 대표이사와 주요 임직원이 참석한 가운데 ‘소비자 중심 경영’ 선포식을 개최했다고 밝혔다.

