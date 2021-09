[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대는 ‘입학이 곧 취업’인 주문식교육 협약을 전개하고 있다.

경남정보대학교와 리챠드프로헤어는 지난 17일 대학 대회의실에서 주문식교육 협약 체결식을 개최했다.

두 기관은 헤어분야 우수인재 양성과 취업연계 사업을 공동 진행한다. 협의를 통해 경남정보대 헤어디자인과 졸업예정 학생을 우선 고용할 예정이다.

