합천군,‘한가위 4만 보 걷기 행사’즐거운 마무리

‘한가위 4만 보 걷기’ 밴드에 가입 비대면 방식 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 보건소는 추석을 맞아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 지친 군민들에게 활력을 주기 위해 지난 18일부터 추석 연휴 5일간 ‘한가위 4만 보 걷기’를 개최했다.

18일부터 22일까지 추석 연휴 5일간 진행된 이번 걷기 행사는 코로나19 감염증을 예방하고 방역 수칙을 준수하기 위해 걷기 앱을 이용해 ‘한가위 4만 보 걷기’ 밴드에 가입하여 참여하는 비대면 방식으로 진행됐다.

특히 이번 행사는 가족 단위의 참가자들이 주를 이뤘으며, 참가인원 선착순 300명을 훨씬 넘어 391명의 참가했다.

참가자의 94%인 368명이 5일간 4만 보(1일 최소 8000걸음) 이상 목표걸음을 달성하여 성공 물품(비타민C)이 제공됐다.

이미경 보건소장은 “코로나19로 인해 가족 모임도 어려운 시기에, 군민들의 지친 일상에 건강과 힐링의 기회를 드리고자 한가위 4만 보 걷기 행사를 마련했다”며 “군민들이 한자리에 모여 함께 웃고 즐길 수 있는 자리가 이른 시일 내에 열리길 기대한다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr