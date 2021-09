BNK부산銀, 핀테크 스타트업 육성을 위한 'BNK핀테크랩 4기' 모집

[아시아경제 이광호 기자]BNK부산은행은 핀테크 분야 스타트업을 육성·발굴하기 위해 'BNK핀테크랩 4기'를 모집한다고 24일 밝혔다.

BNK핀테크랩은 지역 핀테크 산업 생태계를 조성하고 핀테크 업계와 상생할 수 있는 혁신 사업모델을 만들기 위해 마련한 프로그램이다.

모집 대상은 핀테크 분야 스타트업으로 신청서는 다음달 3일까지 접수한다. 이후 서류심사와 비대면 평가를 통해 10월 중순 15개 내외의 기업을 최종 선정하고, 내년 2월까지 총 5개월간 BNK핀테크랩 4기를 운영할 계획이다.

선정된 핀테크 스타트업에게는 ▲BNK금융그룹 계열사와 협력 모델 발굴 ▲법률 상담 및 컨설팅 ▲1대 1맞춤형 멘토링 ▲투자유치를 위한 연계 지원 ▲사업 공간지원 등 다양한 창업기업 육성 프로그램을 제공한다.

부산은행 관계자는 "BNK핀테크랩은 핀테크 산업 육성을 통해 은행 디지털과 핀테크 스타트업이 함께 혁신적인 협업 모델을 만들어낼 것으로 기대한다"며 "앞으로도 핀테크 스타트업과 긴밀한 소통과 교류를 통해 차별화된 금융 서비스를 만들 계획"이라고 말했다.

