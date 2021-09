[아시아경제 이지은 기자] 북한이 문재인 대통령이 제안한 '종전선언'에 대해 시기상조라는 담화를 내놓았지만, 정부는 계속 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

외교부 당국자는 24일 "북한도 종전선언의 필요성은 인정하고 있으며, 판문점 선언과 평양 공동선언 등에서도 이미 합의한 바 있다"며 이같이 밝혔다.

당국자는 "미국은 대북 적대시 의도가 없다는 입장을 최근에 지속해서 강조해오고 있으며 북과 언제라도 조건 없이 모든 관심사에 대해 대화할 의사가 있음을 밝히고 있다"며 "종전선언은 (미국의) 이러한 의지를 행동으로 보여주고 북미대화가 시작되는 계기가 될 것으로 본다"고 밝혔다.

통일부 당국자는 "종전선언은 평화협상으로 들어가자는 정치적 선언이며, 한반도 비핵화·평화협상의 출발점으로서 매우 중요한 의미를 갖는 조치라는 정부 입장에 변함이 없다"고 말했다.

