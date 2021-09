개인의 매수세 속 매도하는 기관…장중 코스피 강보합세

코스닥도 장 초반 반등

엘앤에프 18%대 상승률 보여

[아시아경제 공병선 기자] 개인의 매수세가 장 초반 지수 상승으로 이어졌다. 중국 부동산 기업 헝다그룹의 파산 우려 해소가 반등으로 이어진 것으로 보인다. 하지만 기관의 매도세에 다소 상승세가 주춤하고 있다.

24일 오전 10시55분 기준 코스피는 전일 대비 0.16%(5.10포인트) 상승한 3132.68을 기록했다. 이날 오전 9시27분 3146.86까지 올랐으나 점차 상승폭을 반납하는 추세다.

헝다그룹 파산 우려를 떨쳐내면서 반등한 미국 증시가 국내 증시에 긍정적 영향을 미친 것으로 풀이된다. 23일(현지시간) 뉴욕 증시는 모두 상승했다. 이날 다우존스30평균지수, S&P500지수, 나스닥지수는 각각 1.48%, 1.21%, 1.04% 상승 마감했다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “이번 주 하락에 따른 반발 매수세가 유입되고 있는 것으로 추정된다”며 “실제로 이번 주 장중 3% 내외 하락했던 20일과 21일모두 개인투자자들은 30억달러(약 3조5241억원) 이상 주식을 매수했다”고 설명했다.

위험자산 선호 심리도 다소 회복되는 추세다. 달러화는 약세를 보이는 가운데 국제유가 등 상품선물시장은 양호한 모습을 보였다. 전날 달러 환율은 헝다 리스크에 올해 최고치 1186.4까지 치솟았지만 다시 1170대로 떨어졌다. 이날 오전 10시44분 기준 달러 환율은 전일 대비 0.06%(0.70원) 상승한 1174.70원을 기록 중이다. 반면 국제유가는 미국 허리케인 아이다 여파로 인해 공급 감소 이슈가 발생하면서 2개월 내 최고치를 경신했다. 23일 기준 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 4거래일 연속 상승하며 73.64달러까지 올랐다.

한편 개인과 외국인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인과 외국인은 각각 1566억원, 98억원을 순매수했다. 기관은 1738억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 은행의 상승폭은 2.82%로 가장 컸다. 이어 섬유의복(2.72%), 비금속광물(1.19%), 금융업(1.10%), 서비스업(0.89%) 순이었다. 전기가스업(-2.10%), 의료정밀(-1.19%), 기계(-0.98%), 유통업(-0.60%), 운수장비(-0.59%) 등 순으로는 하락했다.

약세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 8,000 등락률 -2.81% 거래량 374,323 전일가 284,500 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감[특징주]셀트리온 3형제, 코로나 진단키트 美 공급 소식에 강세 close 의 낙폭은 2.46%로 가장 컸다. 이어 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,100 전일대비 1,100 등락률 -1.31% 거래량 553,796 전일가 84,200 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (-1.19%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 724,000 전일대비 7,000 등락률 -0.96% 거래량 96,035 전일가 731,000 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (-0.82%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 757,000 전일대비 3,000 등락률 -0.39% 거래량 250,406 전일가 760,000 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (-0.53%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 1,500 등락률 -0.72% 거래량 199,905 전일가 208,500 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감코나 일렉트릭, 유럽 누적 판매량 10만대 돌파 close (-0.24%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 6,149,141 전일가 77,400 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감 close (-0.13%) 순이었다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 4,500 등락률 +3.91% 거래량 3,196,038 전일가 115,000 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세[클릭 e종목] “카카오, 단기적으로는 관망해야”불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감 close (4.35%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 404,000 전일대비 4,000 등락률 +1.00% 거래량 335,508 전일가 400,000 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세[클릭 e종목] “카카오, 단기적으로는 관망해야”불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감 close (1.38%) 순으로는 올랐다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 1,000 등락률 -0.95% 거래량 940,157 전일가 105,500 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세[클릭 e종목]"SK하이닉스, 단기 조정 상태… 4분기 주가 상승 기대"불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 920,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 23,616 전일가 920,000 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 0.47%(4.92포인트) 상승한 1041.18을 기록했다. 이날 오전 9시27분 1045.21까지 올랐으나 이후 다소 주춤하고 있다.

개인의 매수세가 거세다. 개인은 1535억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 1085억원, 443억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 올랐다. IT 부품의 상승폭은 5.05%로 가장 컸다. 이어 IT H/W(1.76%), 의료·정밀 기기(1.48%), 소프트웨어(1.32%), 섬유·의류(1.12%) 등 순으로 상승했다. 유통(-1.25%), 방송서비스(-0.92%), 디지털콘텐츠(-0.55%), 통신방송서비스(-0.50%), 기타 제조(-0.35%) 등 순으로는 떨어졌다.

시총 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 189,900 전일대비 30,800 등락률 +19.36% 거래량 3,035,933 전일가 159,100 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]엘엔에프, 테슬라 수혜주 전망에 18% 급등 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세[클릭 e종목]"엘앤에프, 양극재 2차 수주 사이클"…목표가 26만원 close 의 상승폭은 18.29%로 가장 컸다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,600 전일대비 1,800 등락률 +2.78% 거래량 829,941 전일가 64,800 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발코스피 장 초반 강보합세…3150선 거래 close (2.31%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,600 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 61,520 전일가 80,500 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (0.25%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 472,300 전일대비 2,300 등락률 +0.49% 거래량 298,601 전일가 470,000 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감“버킷스튜디오” 후속! 9월 놓쳐선 안 될 마지막 황금주! close (0.06%) 순으로 올랐다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 156,900 전일대비 7,100 등락률 -4.33% 거래량 256,341 전일가 164,000 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감[특징주]셀트리온 3형제, 코로나 진단키트 美 공급 소식에 강세 close (-4.09%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,000 전일대비 3,800 등락률 -3.17% 거래량 445,609 전일가 119,800 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감[특징주]셀트리온 3형제, 코로나 진단키트 美 공급 소식에 강세 close (-3.26%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 61,100 전일대비 1,600 등락률 -2.55% 거래량 1,641,629 전일가 62,700 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (-2.39%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 412,900 전일대비 3,900 등락률 -0.94% 거래량 11,704 전일가 416,800 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close (-0.55%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 68,600 전일대비 300 등락률 -0.44% 거래량 583,584 전일가 68,900 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세[클릭 e종목] "오딘 '약발' 끝났나…숨고르기 들어선 카카오게임즈"불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감 close (-0.15%) 순으로는 하락했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 82,100 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 150,058 전일가 82,200 2021.09.24 11:26 장중(20분지연) 관련기사 반등 이끄는 개인…장 초반 코스피·코스닥 강세불확실성에도 선방…코스피 3127에 약보합 마감연휴 보낸 韓증시…코스피·코스닥 모두 약보합 출발 close 는 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr