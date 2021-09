[아시아경제 이선애 기자] 인탑스 인탑스 049070 | 코스닥 증권정보 현재가 26,950 전일대비 300 등락률 +1.13% 거래량 51,921 전일가 26,650 2021.09.23 14:44 장마감 관련기사 인탑스 "히다랩 사이트, 독일 레드닷 디자인 어워드 본상 수상"인탑스, 주당 50원 중간배당인탑스, 친환경 타워 블록 '와디즈' 펀딩 론칭 close 가 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 삼성증권과 50억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했다고 23일 공시했다. 계약기간은 2022년 3월 22일까지다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr