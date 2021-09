교보생명, 언제 어디서나 데이터 활용 '빅데이터 클라우드 시스템' 구축

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 임직원을 위한 '빅데이터 클라우드 시스템(Ocean)'을 구축하고 운영을 시작했다고 23일 밝혔다.

빅데이터 클라우드 시스템이란 회사가 클라우드 상에 활용 가능한 데이터를 제공, 업무부서에서 직접 활용하고 분석할 수 있는 환경을 제공한다.

교보생명은 지난 2월 빅데이터 분석과 자유로운 인프라 확장이 가능하도록 빅데이터 시스템과 중요 워크로드를 아마존웹서비스(AWS)로 이전한다고 밝힌 바 있다. 이번에 구축된 클라우드 시스템은 교보생명이 AWS와 함께 진행하는 프로젝트의 일환이다.

현업에서 데이터를 분석하려면 개인용 컴퓨터를 이용해 전용 프로그램을 설치하고 전사 데이터 웨어하우스를 통해야만 했다. 클라우드 시스템 도입으로 현업 분석가는 클라우드 환경에 접속해 분석 소프트웨어와 당사 데이터를 즉시 사용할 수 있게 된다.

아울러 현업 부서에서 근무하면서 데이터 분석 기본과 매커니즘을 이해하는 현업 데이터 분석가 양성을 위한 여건이 조성했다. 이에 교보생명은 현업 데이터 분석가를 체계적으로 육성하기 위해 자체적인 교육 프로그램을 운영 중이다. 1기를 통해 49명이 배출됐고, 현재 2기가 실제 분석 과정을 진행하고 있다.

권창기 교보생명 IT지원실장은 "회사 어디서나 디지털 기반의 신기술인 클라우드 시스템에 접속해 데이터를 분석할 수 있게 됐다"며 "전 직원이 현업 데이터 분석가로서 데이터 활용 역량을 갖춰 디지털 경제의 비즈니스 요구에 부응하고 나아가 서비스 경쟁력 향상으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

