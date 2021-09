광주 서구, 김진명 작가 초청 ‘북 콘서트’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 오는 28일 오후 7시 서구청 2층 들불홀에서 독서동아리 회원을 대상으로 김진명 작가 북 (Book)콘서트를 개최한다.

23일 서구에 따르면 이번 북 콘서트는 ‘고구려’와 ‘바이러스 X’를 주제 도서로 정하고 한국인의 정체성에 대한 이야기와 코로나 시대에 앞으로 우리가 나아갈 길에 대해 생각해 보는 시간으로 진행된다.

‘작가와의 만남’ 프로그램에서는 김진명 작가 초청해 온·오프라인 질문 창구를 통해 제출된 질문으로 질의응답 시간을 갖고, 질문과 의견을 작성한 회원을 선정하여 작가의 사인이 담긴 도서도 증정한다.

김진명 작가는 ‘무궁화꽃이 피었습니다’로 데뷔해 그 당시 출판 역사상 최고의 판매부수를 기록하며 ‘국민 소설’이라 불렸으며 지난 2010년에는 대하소설 ‘고구려’를 연재, 지난 2011년 예스24, 인터파크 도서에서 올해의 책에 선정된 바 있다.

이번 행사는 온·오프라인 동시에 진행되며 우수독서 동아리 회원 30명에게는 현장 참여 기회가 제공된다.

현장에 참석하지 못하는 동아리 회원들은 서구청 유튜브 라이브를 통해 참여가 가능하다.

독서동아리 회원이 아니더라도 이번 콘서트에 관심있는 주민은 누구나 유튜브 라이브를 통해 북콘서트를 즐길 수 있다.

자세한 사항은 광주 서구통합도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

