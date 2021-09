한국타이어, 지속가능한 천연고무 가치 공급망 구축 나서

GPSNR 가이드라인 맞춰 지속가능한 천연고무 정책 제정

[아시아경제 유제훈 기자] 한국타이어앤테크놀로지는 천연고무 가치 공급망의 경제·사회·환경적 지속가능성을 확보하기 위해 천연고무 정책을 제정·공표했다고 23일 밝혔다.

이번 정책은 GPSNR의 가이드에 맞춰 제정됐다. GPSNR는 타이어제조사, 비영리단체(NGO), 고무 재배자 및 가공자가 협력해 만든 지속가능한 천연고무를 위한 글로벌 플랫폼이다. 한국타이어는 앞서부터 GPSNR의 창립멤버로 활동 중이다.

한국타이어는 이번 정책에 따라 한 층 강화된 가치공급망을 구축한다. 특히 재배자, 중개자, 가공자, 제조자 등 천연고무 가치 공급망의 구성원들과 사업장 소속 국가의 법규 및 규정을 준수할 뿐 아니라, 인권, 환경, 부패방지 등 다양한 분야에서 사회적 책임을 다하기 위해 노력할 예정이다.

한국타이어는 천연고무의 약 85%가 소규모 농가로부터 재배되며, 산업의 고무 수요가 늘어남에 따라 천연고무의 지속가능한 가치공급망을 구축하는 것을 정책 수립배경으로 삼았다. 이에 따라 먼저 재배 모범관행을 파악하고 천연고무 생산자를 위한 교육을 제공해 수확량을 증가시켜 생산성 및 품질향상, 재배자의 삶의 질 향상을 지원한다.

또 이와 함께 환경보호를 위한 활동을 지원하고 공급망 내 구성원들과 환경영향 최소화에 대한 고민도 나눈다. 구체적으론 산림파괴, 폐기물 소각 등을 금지하며 온실가스 배출을 줄이기 위한 노력을 이어간다.

아울러 천연고무 정책 요건을 충족하기 위한 가이드라인을 공급업체에도 제안하고, 이들이 계약 및 참여활동 등에 반영될 수 있도록 했다.

한국타이어는 이런 목표와 정책 이행계획을 환경·사회·지배구조 전략위원회에서 승인받도록 하며, 정책의 계획과 성과를 최소 연 1회 충실하게 공개할 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr