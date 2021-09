[아시아경제 김보경 기자] 중소기업사랑나눔재단은 23일 한국정보산업협동조합이 조합원사와 함께 마련한 후원금 4000만원을 재단에 전달했다고 밝혔다.

정보산업조합은 2012년부터 기부에 동참, 현재까지 사랑나눔재단에 1억3000만원을 후원하며 소외계층을 위한 나눔 활동에 앞장서고 있다.

한병준 정보산업조합 이사장은 "장기화 되는 코로나19 속에서도 희망의 불씨가 꺼지지 않길 바라는 마음에 조합원사와 함께 모금을 준비하게 됐다"라며 "전국의 도움이 필요한 곳에서 희망의 씨앗이 돼 어려움 속 위기 극복에 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

한편 중소기업사랑나눔재단은 추석맞이 전통시장 활성화 사업에 이어 하반기 김장김치 나눔사업, 소년소녀가장 지원사업 등을 추진 중이다.

