KB국민은행, 로이드뱅킹그룹과 IB 부문 전략적 업무협약 체결

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 영국의 로이드뱅킹그룹과 IB(투자은행) 부문 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 KB국민은행은 로이드뱅킹그룹이 진행하는 부동산 신디케이트론에 선택적으로 공동 투자할 수 있게 됐다. 양사는 향후 협력 범위를 확대해 나갈 예정이다. KB국민은행은 글로벌 금융기관과의 협력을 통해 해외 금융시장 개척을 위한 발판을 마련할 수 있게됐고, 로이드뱅킹그룹은 협약을 통해 아시아계 금융기관과의 네트워크 강화와 영국 내 시장 지위를 확고히 다져갈 수 있게됐다.

KB국민은행은 이와는 별도로 오는 12월에 싱가포르 'IB유닛'을 개설해 글로벌 IB 영역을 꾸준히 넓혀간다는 방침이다. KB국민은행 관계자는 “선진국 IB 거점을 활용해 북미, 유럽, 호주 시장까지 활로를 개척해 나갈 것"이라며 “향후 에너지·발전 분야 뿐 아니라 부동산 및 민관협력사업(PPP) 등 실물 자산 위주의 다양한 부문까지 영역을 넓혀가며 균형 있는 글로벌 자산 포트폴리오를 구축해 나갈 것"이라고 전했다.

