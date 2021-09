디즈니, '디즈니플러스 데이' 맞아 신규 콘텐츠 공개

[아시아경제 구은모 기자] 월트디즈니(The Walt Disney Company)가 오는 11월12일 '디즈니플러스 데이(Disney+ Day)'를 맞아 글로벌 기념 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

디즈니플러스에서는 디즈니, 픽사, 마블, 스타워즈, 내셔널지오그래픽 및 일부 국가에서 서비스되는 스타 등 핵심 브랜드들의 새로운 콘텐츠와 함께 향후 출시 예정인 작품들을 엿볼 수 있는 특별 소개 영상이 공개된다. 특히 11월12일에는 아시아태평양 지역에서 디즈니플러스 출시를 확대하며 전세계 새로운 팬들과의 소통을 확대해 나갈 예정이다.

또한 디즈니는 디즈니플러스 출시 2주년인 디즈니플러스 데이를 기념해 다양한 사업 영역에 걸친 대규모 프로모션을 선보인다. 우선 전 세계 디즈니 파크와 리조트, 디즈니 크루즈 라인에서는 블루 카펫이 펼쳐지며 기념사진 촬영과 캐릭터 등장 등 디즈니플러스 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사할 계획이다.

또한 공식 디즈니 온라인 스토어에서도 특별 프로모션이 진행된다. ABC, 디즈니채널, ESPN, ESPN+, 프리폼, FX, 훌루, 내셔널지오그래픽 등 월트디즈니 컴퍼니 소유 채널의 인기 시리즈 및 프로그램, 출연자들도 이번 기념 이벤트에 참여한다.

밥 차펙 디즈니 최고경영자(CEO)는 "디즈니플러스 데이는 디즈니의 미션을 직접 경험할 수 있는 행사"라며 "앞으로도 중요한 연례행사로서 디즈니의 전 세계 다양한 비즈니스를 통해 더 다양하고 많은 소비자들을 찾아갈 것"이라고 말했다.

