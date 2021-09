백신 접종률 82% 싱가포르, 일일확진자 1400명 돌파...역대 최대치

'위드코로나' 발표 후 31명 사망

방역조치 다시 강화할 가능성 높아져

[아시아경제 이현우 기자] 코로나19 백신 접종 완료율이 80%를 넘긴 싱가포르의 일일 신규 확진자가 1400명을 넘어서며 역대 최대치로 늘어났다. 지난 7월말 코로나19를 팬데믹(세계적 대유행)에서 일반 풍토병 수준으로 관리하는 '위드코로나(With Corona)' 전략 발표 이후 2개월여간 발생한 신규 사망자도 30명을 넘어서면서 다시 방역조치가 강화될 것이란 우려도 나오고 있다.

23일 싱가포르 일간 스트레이츠타임스에 따르면 싱가포르 보건부는 전날 코로나19 일일확진자가 1457명이 발생해 역대 최대치를 경신했다고 밝혔다. 싱가포르의 기존 일일확진자 최대치는 지난해 4월20일 기록했던 1426명이었다. 특히 지역감염자 수가 지난 닷새간 4차례나 1000명대를 넘기면서 보건당국에 비상이 걸렸다.

사망자도 계속해서 늘어나고 있다. 싱가포르 보건당국은 백신접종률 80%를 달성한 이후 위드코로나 전략을 발표한 지난 7월말 이후 2개월여간 사망자가 31명 늘어나 전체 누적사망자 68명의 절반에 육박한다고 집계했다. 싱가포르 정부는 지난 20일 현재 570만명 인구 중 82%가 코로나19 백신 접종을 완료했다고 밝혀 세계 최고 수준의 접종률을 자랑하고 있지만, 델타변이 확산세에 따라 확진자와 사망자가 급증하고 있다.

옹예쿵 싱가포르 보건부 장관은 전날 가진 언론인터뷰에서 "신규 확진자를 100~200명 수준에서 관리하며 점진적으로 재개방하는 방안을 구상했었지만, 델타 변이는 그렇게 하도록 기다려주지 않았다"며 "싱가포르가 심각한 상황에 도달했는지를 결정하는 데에는 중증환자 수와 병원 수용 능력 두 가지가 중요하며, 여기에서 문제가 생긴다면 더 강력한 방역조치의 필요성에 대해 국민들에게 솔직하게 설명할 것"이라고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr