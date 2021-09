한은 "FOMC 결과·中헝다그룹 사태, 시장 변동성 확대가능성"

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의결과와 중국 헝다그룹 사태와 관련, 국내외 금융시장 변동성이 높아질 수 있다며 모니터링을 강화하겠다고 밝혔다.

한은은 23일 오전 이승헌 부총재 주재로 '상황점검회의'를 열고 "미 FOMC 결과는 시장 예상과 대체로 부합했으나, 테이퍼링(자산매입 축소) 시점이 앞당겨지는 등 미 Fed의 통화정책 정상화 속도가 예상보다 빨라질 수 있다는 점에 유의해야 한다"고 밝혔다.

이어 "중국 헝다그룹 위기는 국제금융시장의 시스템 리스크로 전이될 가능성은 낮다는 평가가 우세하나, 부동산 관련 부채누증 문제가 현실화한 것인 만큼 이번 사태의 전개상황에 따라 금융시장 변동성이 확대될 소지가 상존한다"고 덧붙였다.

아울러 한은은 "향후 Fed 등 주요국의 통화정책 기조 변화, 중국 헝다그룹 사태 전개상황 등에 따라 국내외 금융시장의 변동성이 높아질 수 있는 만큼 금융시장 불안요인에 대한 모니터링을 강화하고 대응방안을 상시 점검해 나갈 계획"이라고 강조했다.

추석 연휴기간 중 국제금융시장에서는 FOMC에 대한 경계감이 지속되는 가운데 중국 헝다그룹 채무불이행 우려 등으로 안전자산 선호현상이 강화되며 주요국 주가 및 금리가 하락하고, 미 달러화는 강세를 나타냈다.

Fed는 FOMC 회의에서 정책금리를 현 수준(0.00~0.25%)에서 동결하고, 매월 1200억달러 규모의 자산매입을 유지하는 등 기존 완화적 정책기조를 유지했다. 다만 정책결정문에서 경제상황 진전이 예상대로 계속된다면 곧 자산매입 속도를 완화하는 것이 타당해질 수 있다고 밝혔다. 제롬 파월 Fed 의장은 "빠르면 다음 회의에서 테이퍼링이 결정될 수 있으며, 내년 중반경 종료하는 것이 적절할 수 있다"고 언급했다.

Fed 위원들의 정책금리 기대를 보여주는 점도표(dot plot)에서는 2022년 및 2023년 정책금리 인상을 예상한 참석자가 늘어나고, 정책금리 인상 횟수가 상향 조정됐다. 당초 미국의 금리인상 시점은 2023년으로 예상됐지만, 이르면 내년부터 금리인상이 시작될 가능성도 높아진 셈이다.

