진중권 "'대장동 특혜' 이재명, 얄팍한 잔머리..단군 이래 최대의 비리"

'대장동 개발 특혜' 이재명, 개발이익환수제 의무화 주장

진중권 "얄팍한 잔머리..단군 이래 최대 비리"

[아시아경제 박현주 기자] '대장동 개발 특혜' 의혹을 받고 있는 이재명 경기도지사가 야당 및 언론에 책임의 화살을 돌리며 '개발이익 환수제'를 언급하자 진중권 전 동양대 교수가 "얄팍한 잔머리로 수렁을 빠져 나갈 수 있다고 믿는 건가"라며 "이거 단군 이래 최대의 비리 사건으로 보인다"고 밝혔다.

이 지사는 22일 자신의 페이스북에 '조선일보, 국민의힘, 토건세력에 감사드립니다'라는 제목의 글을 올려 "이들이 입을 맞춰 공공개발 이익 100% 환수 못했다고 비난하니 앞으로 공공개발 원칙에 따라 불로소득 개발이익 전부 공공환수해도 반대 못할 것"이라며 개발이익 불로소득 공공환수를 의무화하겠다고 말했다.

이를 두고 진 전 교수는 같은날 자신의 페이스북을 통해 "애쓴다. 이미 좌초한 민간개발에 공영개발의 외피를 입혀 공적 권한을 이용해 개발업자에게 고속도로를 깔아주고, 그 수상한 자들에게 수천억의 불로소득을 안겨준 게 이번 사태의 본질"이라며 비판했다.

이어 "환수했다는 5000억원은 어차피 민간개발을 해도 법에 따라 환수하게 되어 있는 것(인데) 외려 공영개발의 명분을 이용해 분양가 상한제를 피해 가도록 민간업자에게 특혜를 준 것"이라며 "그 피해는 고스란히 입주민에게 돌아갔을 것"이라고 설명했다.

그러면서 진 전 교수는 이 지사를 향해 사죄를 촉구했다. 그는 "이 구린내 나는 게이트를 '단군 이래 최대의 공공환수사업'으로 치장해 온 그 탁월한 분장술에 놀랄 따름"이라며 "이 지사는 이제라도 '그렇게 해먹었는지 난 몰랐다. 국민에게 큰 손해를 입혀 죄송하다'고 하는 게 좋을 듯. 좋게 봐줘도 무능하다는 얘기밖에 안 된다"고 강조했다.

한편 이 지사는 대장동 개발 사업을 '단군 이래 최대 규모 공익환수 사업'이라 주장한 바 있다. 그는 지난 14일 국회에서 기자회견을 열고 "단군 이래 최대 규모 공익환수 사업인 대장동 개발사업을 둘러싼 억측과 곡해가 난무한다"면서 "민간 개발 특혜 사업을 막고 5503억원을 시민이익으로 환수한 모범적 공익사업이었다. 대장동 개발은 지금도 자랑하는 성남시장 시절 최대 치적(治績)"이라고 했다.

