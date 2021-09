[아시아경제 송승섭 기자]우리은행은 ‘마이(My)택배, 원(WON)하는 대로 배송부터 조회까지!’ 이벤트를 실시한다고 23일 밝혔다.

대상은 우리은행 애플리케이션(앱)에서 ‘마이택배’ 서비스를 이용한 고객이다. 이벤트에 응모한 고객 중 추첨을 통해 선정한 2000명에 세븐일레븐 모바일 쿠폰(3000원)을 증정한다. 기한은 다음달 15일까지다.

마이택배는 지난달 27일 우리은행이 시작한 서비스다. 택배 예약부터 결제까지 원스톱으로 제공하는 기능이다. 해당 서비스를 이용해 택배를 보내는 모든 이용고객에는 배송비 300원을 즉시 할인하는 혜택도 제공한다.

우리은행 관계자는 “중고거래 활성화 등 급증하는 개인 간 택배 수요 트렌드에 맞춰 서비스를 지속적으로 업그레이드해 나갈 것”이라고 전했다.

