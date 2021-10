◆나는 미술관에서 투자를 배웠다= 새로운 투자처로 급부상한 미술시장에 대한 입문서. 특히 이 시장의 새로운 큰손으로 급부상한 MZ세대에 대해서도 다룬다. 미술 시장은 더이상 부자들만의 세계가 아니라고 저자는 말한다. 저자가 아트 컬렉터로 쌓은 다양한 경험들도 담았다.(이지혜 지음/미래의창)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr