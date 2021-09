'119 현장대응력 강화' 소방청 조직개편…직제개편안 공포

급변하는 재난환경에 선제적 대응해 국민안전 강화

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부와 소방청이 신속하고 체계적인 119 현장대응력을 강화하는 내용의 소방청 직제개편안을 24일 개정 공포한다고 23일 밝혔다. 이에 소방청은 국가단위에서 재난에 대비·대응할 수 있도록 현장대응에 중점을 둔 조직 개편에 나선다.

직재개편안은 소방장비의 체계적 관리를 위해 장비기술국을 신설하고 인력을 보강하는 한편 대응총괄과를 신설해 재난 초기부터 신속한 현장활동을 전개할 수 있도록 재난대응의 총괄지휘 기능도 강화했다.

대응총괄과에 모든 재난 대응총괄, 중앙긴급구조통제단 운영, 전국 소방력 동원 등 업무를 일원화 한다. 또한 위험물에 대한 체계적 관리와 사고 예방 기능 강화를 위해 위험물안전과를 신설하고, 소방공무원 보건 안전정책을 위한 인력을 보강했다. 아울러 소방 환경변화에 맞춘 효율적 조직 운영을 위해 유사·중복기능을 통합하고 국·과 명칭은 국민이 보다 알기 쉽게 변경했다. 정보통계담당관실과 항공통신과(정보통신분야)는 정보통신과로 통합하고 소방정책국은 화재예방국으로, 119구조구급국은 119대응국으로, 장비기획과는 장비총괄과로 변경된다.

이번 조직개편으로 소방청은 재난관리체계에 맞춘 조직을 갖추게 됐다. 대형·특수재난 등 급변하는 재난환경에 선제적으로 대응할 수 있을 전망이다. 전해철 장관은 “이번 조직개편을 통해 소방공무원의 사기진작과 더불어 현장중심의 소방정책 수립과 대응력 강화로 국민 생명보호 및 재산피해를 최소화하는데 기여할 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr