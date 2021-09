무협, 메타버스 교육과정 '2021 DX 다이브 특별과정' 오픈

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회 무역아카데미가 국내 기업들의 디지털 전환(DX) 지원을 위해 '2021 DX 다이브 특별과정'을 신규 개설하고 다음달 12일부터 과정 운영에 돌입한다고 23일 밝혔다.

다음달 12일부터 3주간 진행되는 이 과정에서는 디지털 전환의 기본개념, 로봇 업무자동화(RPA), 클라우드 보안, 데이터 기반 분석 및 마케팅 등 실무에 바로 적용 가능한 다양한 기법들을 소개한다. 삼성 SDS, 아마존 웹서비스(AWS) 등 글로벌 IT 서비스 기업들도 함께 참여해 제조기반 DX와 아마존의 혁신 사례, DX를 위한 애자일 조직 관리 등의 노하우를 전수한다.

이 과정은 무협 최초의 메타버스 기반 교육과정으로 강의 뿐만 아니라 워크숍, 네트워킹, 미니 이벤트 등 모든 과정을 메타버스 플랫폼 '게더타운'에서 진행한다.

과정 신청은 다음달 8일까지 무역아카데미 홈페이지에서 가능하며, 홈페이지에서 과정에 대한 자세한 내용도 확인할 수 있다.

