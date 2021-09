KT엔지니어링, 중소형 발전용 스팀터빈 사업 포문

[아시아경제 구은모 기자] KT엔지니어링은 창원에너텍과 스팀터빈 발전 설비 구축 사업 등의 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

두 회사는 ▲창원에너텍 사업장에 대한 스팀터빈 발전 설비 구축 ▲향후 창원에너텍 사업장에 대한 노후 설비 교체 및 추가 EPC(Engineering Procurement Construction, 설계·조달·시공) 등을 위해 상호 협력한다. KT엔지니어링은 창원에너텍 사업장에 맞춤형 스팀터빈 발전 설비 제안·컨설팅과 사업 추진 시 EPC 주사업자 역할을 맡게 된다.

KT엔지니어링은 독일제 등 외산에 의존한 국내 중소형 발전용 스팀터빈 시장에서 품질·성능·가격 경쟁력을 가진 국산 제품으로 고객에 설계·제작·설치·시운전·정비까지 원스톱 서비스를 제공할 예정이다.

이수길 KT엔지니어링 사업부문장(전무)는 “창원에너텍이 기존 폐기물 처리, 스팀 공급 및 발전사업자 뿐만 아니라 탄소 중립 사회 실현에 기여하는 모범적인 사업장 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

