광주, 추석 연휴 늘어난 접촉…21일 40명 확진

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 추석 당일 광주지역에서 40명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

추석 연휴 기간에 대규모 인구 이동이 이뤄지고 있는 데다 가족모임을 통한 접촉으로 소규모 집단감염이 잇따라 발생하고 있다.

22일 광주광역시에 따르면 전날 하루 동안 40명이 확진 판정을 받아 4686~4725번으로 분류됐다.

이들 중 10명은 타시도 관련 확진자로 분류됐으며, 이 중 4720~4722번은 경기 남양주 4273번과 접촉한 후 감염됐다. 서울 인천 등 수도권을 포함해 산발적 감염이 커지는 모습이다.

기확진자 관련은 14명이며 이들 중 2명은 자가격리 중 확진 판정을 받았다.

광산구 물류센터 관련은 5명, 광산구 제조업체 관련은 3명이 각각 발생했다.

해당 제조업체는 지난 19일 4613번이 첫 감염된 후 베트남, 인도네시아, 러시아 등 외국인 직원을 중심으로 나흘째 소규모 연쇄 감염이 나타나고 있으며 3명이 추가돼 누적 27명으로 집계됐다.

광산구 외국인 선제검사 관련은 1명이며 아직 감염경로가 확인되지 않은 이들은 7명으로 조사됐다.

