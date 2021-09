ADB "올해 亞성장률, 0.1%p 하향한 7.1%"…한국은 4.0% 유지

OECD 이어 ADB도 한국 물가상승률 전망 '상향'

[세종=아시아경제 손선희 기자] 아시아개발은행(ADB)이 올해 아시아 46개국 경제성장률을 7.1%로 전망했다. 앞서 지난 4월 내놨던 전망치(7.3%)를 7월께 한 차례 하향 조정(7.2%)한 데 이어, 이번 전망에서 추가로 0.1%포인트 낮췄다.

ADB는 22일(현지시간) '2021년 아시아 역내 경제 전망 수정(Asian Development Outlook Update)'을 통해 이같이 발표했다. 경제전망 대상국은 49개 아시아 역내 국가 중 일본, 호주, 뉴질랜드를 제외한 46개국이다.

ADB는 "새로운 변종 바이러스 출현, 예상보다 느리게 진행되는 백신 접종 등으로 지난 4월 전망보다 경제 성장 속도가 더딜 것"이라며 성장률 하향 조정 배경을 밝혔다.

다만 내년 성장률은 5.4%로 기존 전망을 유지했다.

한국의 경우 올해 성장률은 4.0%, 내년 성장률 3.1%로 기존 전망을 유지했다. 정부는 "변종 바이러스 출현 등에도 예상 외 순수출 강세, 견고한 민간 투자 및 민간소비 회복에 힘입은 결과로 예상된다"고 밝혔다.

ADB는 한국의 올해 물가상승률을 2.0%로, 앞서 4월(1.3%)과 7월(1.8%) 전망보다 추가로 상향 조정했다. 내년 물가상승률은 1.6%로 내다봤다. 앞서 경제협력개발기구(OECD)도 21일 '중간 경제전망' 보고서를 발표하고 한국의 물가상승률 전망치를 지난 5월 전망(1.8%)보다 0.4%포인트 높인 2.2%로 상향 조정했다.

ADB는 "새로운 변종 바이러스 출현 등은 아시아 경제 회복 지연의 원인"이라면서 "정책 입안자는 기후 변화 및 자연 재해, 긴축 재정 상황 등 다른 위험 요소에도 주의를 기울여야 한다"고 제언했다.

