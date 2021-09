푸틴 지지 여당, 러시아 총선 잠정 개표서 49% 득표

[아시아경제 박형수 기자] 블라디미르 푸틴 대통령의 정치적 지지기반인 통합 러시아당이 러시아 하원 의원 선출 총선에서 50%에 육박하는 득표율로 승리를 거둔 것으로 잠정 집계됐다.

현지 중앙선거관리위원회에 따르면 개표가 80%까지 진행된 20일 오전(현지시간) 현재 통합 러시아당이 49.4%의 득표율로 선두를 달리고 있다.

뒤를 이어 제1야당인 공산당이 19.8%, 극우민족주의 성향의 자유민주당이 7.5%, 사회민주주주의 성향 정당인 '정의 러시아당-진실을 위하여'가 7.3%를 득표했다.

지난해 창당한 중도 우파 성향의 신생 정당 '새로운 사람들'도 5.3%의 득표율을 달성했다. 의석 배정을 위한 최저 득표율인 5% 선을 넘었다.

지역구 투표 개표에선 통합 러시아당이 225개 선거구 가운데 194개 선거구서 선두를 달리는 것으로 집계됐다. 공산당이 15개, 정의 러시아당-진실을 위하여가 8개, 자유민주당이 1개 선거구에서 우위를 차지했다.

러시아 하원은 5년 임기의 의원 450명으로 구성된다. 현재 개표 추세가 유지된다면 통합 러시아당은 독자적으로 헌법을 개정할 수 있는 개헌선인 3분의 2 의석(300석)도 확보할 것으로 보인다.

앞서 총선 투표는 코로나19 여파로 지난 17일부터 19일까지 사흘 동안 진행됐다. 러시아 당국에 의해 외국대행기관으로 지정된 독립적 선거감시기구 '골로스'는 전국 투표소에서 약 5000건의 부정이 있었다고 지적했다.

