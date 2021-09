화천대유 대표 "부정행위 없어…이재명 법정서 딱 한 번 봐"

[아시아경제 유현석 기자] 경기 성남시 분당구 대장동 개발 사업 관련 논란이 된 화천대유자산관리(이하 화천대유) 이성문 대표가 특혜의혹에 대해 반박했다. 화천대유는 대장동 개발 사업자 선정에서 특혜를 받고 거액의 이익을 챙겼다는 의혹을 받고 있다.

18일 이성문 화천대유 대표는 한국일보와의 인터뷰에서 "일각에서 우리가 부도덕한 방법으로 엄청난 수익을 올렸다고 '팩트체크'도 없이 알리고 있다"며 "사업에 대한 리스크는 모두 우리가 부담했으며 (돈을 많이 벌었다는) 결과만 보고 평가하면 안 된다"고 말했다.

이 대표는 거액의 배당금 문제에 대해 "기업경영을 해본 사람이라면 자본금과 운영 경비는 다르다는 걸 너무 잘 알 것"이라며 "자본금이 5000만원일 뿐이고, 2015년 5월부터 2016년 12월까지 금융기관 프로젝트 파이낸싱(PF) 7000억원이 성사될 때까지 순차적으로 투입한 자금만 약 350억원"이라고 강조했다. 이어 "모두 성남의뜰 계좌에 입금해 사업비로 사용했으므로 정확한 내역이 남아 있다"고 덧붙였다.

이와 함께 공동주택 시행과 관련해서 "사업 계획서를 제출할 때 일부 부지는 출자자가 직접 사용하겠다고 제안했고, 이게 받아들여져 계획대로 이행한 것 뿐"이라며 "우리는 다른 시행사보다 분양가를 낮게 책정했다"고 강조했다.

민간사업자 선정에서 빠르게 우선협상대상자로 선정된 것에 대한 특혜 의혹에 대해선 "(심사 당일) 오전 7시에 심사위원들에 전화해서 낮에 모여 심사했다고 들었다"며 "단기간에 끝낸 건 심사위원 명단이 유출돼 '이상한 로비'가 들어오는 걸 방지하기 위한 것이라고 알고 있다"고 설명했다.

또 화천대유와 함께 민간 사업자로 참여한 SK증권의 실제 투자자인 천화동인(2~7호)과 관련한 질문에 대해서는 "2·3호는 대주주인 A씨(언론인 출신)의 친인척, 4~7호는 예전에 A씨를 따라 투자했다가 손실을 본 사람들이 대부분"이라면서 "A씨가 사업 진행 과정에서 각자 역할에 따라서 배분해준 것"이라고 강조했다.

그는 이재명 경기도지사와 개인적으로 아는 사이냐는 질문에 대해 법정에서 딱 한 번 본 사이라고 했다. 이 대표는 이재명 지사의 공직선거법 위반 사건 관련 증인으로 법정에 출석한 적이 있다.

